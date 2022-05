Champions-League-Finale "Fiasko" am Stade de France: Chaos und Tränengas in Paris

T ränengas gegen Fußballfans, Chaos an den Eingängen, ein "absolutes Fiasko": Die verstörenden Bilder beim Einlass-Chaos am Stade de France vor dem Champions-League-Finale am Samstag zwischen Liverpool und Real Madrid (0:1) haben für Empörung gesorgt. Ein "katastrophales Bild von Frankreich" sei gezeichnet worden, schrieb die Zeitung "Le Figaro". In einer vorläufigen Bilanz registrierte die Polizei 238 Verletzte und 68 Festnahmen.