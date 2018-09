Gespräche über CL-Finale in New York .

Die europäische Fußball-Königsklasse könnte ihren Sieger nach Angaben aus Spanien bald auch außerhalb Europas ermitteln. "Es wird darüber verhandelt, ein Champions-League-Finale in New York auszutragen", sagte der Vorstandsvorsitzende des einflussreichen spanischen Multimedia-Unternehmens Mediapro, Jaume Roures, am Montag im Interview des Radiosenders Catalunya Radio.