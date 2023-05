Inter und Milan ermitteln im "Euroderby" Mailands Finalisten

Vor 13 Jahren setzten sich die "Nerazzurri" unter Jose Mourinho in ihrer Triple-Saison die europäische Krone auf. Marko Arnautovic konnte in seinem Jahr in Mailand zumindest eine knappe Stunde in der Liga mitwirken, in der Champions League kam der damals 21-Jährige nie zum Zug. Milan wartet noch länger auf eine Teilnahme in einem CL-Finale. 2007 holten sich die "Rossoneri" auch den Titel.

"Wir werden alles rundherum genießen bis Mittwoch 20.59 Uhr, und dann müssen wir bereit sein. Wir müssen dieses Prickeln fühlen", sagte Milans Trainer Stefano Pioli über die Stimmung in der Metropole. Das "Euroderby" wurde ausgerufen. "Es ist nicht nur ein Derby, es ist DAS Derby", hielt Inters Coach Simone Inzaghi fest. Er warnte vor zu viel Übermut: "Was das Herz angeht, habe ich keine Zweifel. Was den Kopf angeht, wäre es gut, wenn wir ihn benutzen und uns erinnern, dass über 180 Minuten auf uns warten."

Es ist das 236. nach der vergoldeten Marien-Statue (Madonna) auf dem Mailänder Dom benannte Stadtduell. Das Rückspiel steigt am 16. Mai erneut im San Siro. Schon jetzt ist fix, dass sich Italiens Fußball nach Jahren mit ausbleibenden Erfolgen wieder über einen Champions-League-Finalisten freuen darf. Juventus stand 2015 und 2017 im Endspiel, verlor gegen den FC Barcelona bzw. Real Madrid aber beide. Heuer könnte Real wieder warten. Die Spanier sind in ihrem Halbfinale gegen Manchester City gefordert.

"Der Traum vom Gewinn der Champions League schwebt in unseren Köpfen. Man spielt Fußball, weil man Trophäen gewinnen will. Die Spieler von Inter, Real und City werden genauso denken", meinte Milans Kapitän Davide Calabria. Sein Team bangt um den gefährlichsten Mann. Stürmer Rafael Leao zog sich beim 2:0 gegen Lazio am Wochenende eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu, Pioli will laut Berichten erst am Mittwoch über den Einsatz des Portugiesen entscheiden. Die Chancen stünden schlecht. Der pfeilschnelle Leao legte im Viertelfinale gegen Napoli sowohl das Tor im Hinspiel (1:0) als auch jenes im Rückspiel (1:1) auf. Ein Sololauf in Neapel über fast das ganze Spielfeld war famos.

Inter hält Lautaro Martinez dagegen. Der argentinische Weltmeister ist Milan-Spezialist: In zwölf Partien gegen die Rotschwarzen hat er sieben Tore erzielt. Romelu Lukaku schrieb am Samstag beim 2:0 gegen die Roma an, der Belgier hält nun bei drei Toren und vier Assists in seinen vergangenen vier Spielen. Lukaku dürfte dennoch auf der Bank Platz nehmen, nachdem Edin Dzeko in den bisherigen Saisonvergleichen mit Milan überzeugen konnte.

Eine Favoritenrolle lässt sich nicht ausmachen. In der Serie A ist Inter Vierter, Milan Fünfter und damit aktuell außerhalb der Startplätze für die kommende Champions League. Zwei Zähler trennen die Nachbarn. Dreimal trafen die Clubs in dieser Saison aufeinander. Im Supercup siegte Inter in Saudi-Arabien mit 3:0, in der Liga gab es jeweils einen Erfolg von Milan sowie von Inter. Pioli und Inzaghi gaben jedenfalls an, sich nicht als Favorit zu fühlen.

Das Mailänder Duell um das Finalticket der Champions League gab es bereits vor 20 Jahren. 2003 spielten Andrij Schewtschenko, Paolo Maldini oder Filippo Inzaghi für Milan, Inters Stars hießen Fabio Cannavaro, Javier Zanetti und Hernan Crespo. 0:0 und 1:1 endeten die Partien. Milan stieg dank Schewtschenkos Auswärtstor auf und holte im rein-italienischen Endspiel gegen Juventus im Elfmeterschießen den Titel.

In Italien freut man sich, dass die einst glorreichen Zeiten wieder aufleben. Auch in den anderen beiden Europacup-Bewerben gibt es die Chance auf italienische Final-Teilnehmer. Juventus und AS Roma stehen in der Europa League im Halbfinale, Fiorentina in der Conference League. Fünf Serie-A-Teams gleichzeitig in den Vorschlussrunden europäischer Club-Bewerbe hat es bisher noch nie gegeben.