Vier britische Fans vor Finale in Madrid festgenommen .

Vor dem Champions-League-Finale am Samstagabend (21.00 Uhr) zwischen Liverpool und Tottenham sind in Madrid vier britische Fußball-Fans wegen aggressiven Verhaltens festgenommen worden. Einer von ihnen sei gewalttätig gegenüber Sicherheitsbeamten geworden, teilte die spanische Nationalpolizei am späten Freitagabend auf Twitter mit.