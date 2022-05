Motorsport Chaos-Grand-Prix in Monaco bringt Sieg von Perez

Safety Car von Bernd Mayländer in Monte Carlo Foto: APA/AFP

R ed-Bull-Pilot Sergio Perez hat im Fürstentum Monaco seinen dritten Formel-1-Sieg und den ersten in dieser Saison geschafft. Der Mexikaner kam in einem chaotischen Grand Prix mit zwei Abbrüchen und Regen knapp vor Ferraris Carlos Sainz und Weltmeister Max Verstappen im zweiten Red Bull ins Ziel. Vierter war am Sonntag Polesitter Charles Leclerc, dessen Crew einen seiner Boxenstopps vermasselte. Im der WM-Wertung führt weiter Verstappen vor Leclerc, Perez ist Dritter.