Los geht es am 31. Oktober und über insgesamt vier Auktionen, die das renommierte Auktionshaus Dorotheum durchführt. Bei der Schlussversteigerung während des Night Race in Schladming am 28. Jänner ist Hirschers Rennanzug das Highlight.

Der Erlös kommt zur Gänze der Errichtung eines bahnbrechenden Forschungszentrums der MedUni Wien, dem Zentrum für Präzisionsmedizin zugute. International renommierte Wissenschafter werden hier künftig im Rahmen von personalisierter Präzisionsmedizin neue Wege in der Bekämpfung unheilbarer Krankheiten suchen.

"Mit der Charity-Auktion wollen wir aufzeigen und bewusstmachen, wie wichtig medizinische Forschung ist. Gesundheit und medizinische Versorgung sind gerade bei Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern eine Voraussetzung für den Erfolg", sagte dazu ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel. "Die Präzisionsmedizin setzt Meilensteine in der Behandlung. Österreich hat die Chance, hier ganz vorne unter den Besten der Welt dabei zu sein. In diesem Ziel wollen wir die Medizin-Universität Wien mit unserem Beitrag unterstützen."

MedUni Wien-Vizerektorin Michaela Fritz meinte: "Nicht nur im Spitzensport braucht es Präzision für Erfolge, auch die Medizin der Zukunft ist präzise auf jede Patientin und jeden Patienten angepasst, damit schwere Krankheiten wie Krebs, Parkinson oder Schlaganfall besser behandelbar und heilbar werden können."

Die Versteigerungs-Objekte sind im Foyer des Dorotheums in Wien zur Besichtigung ausgestellt und werden ab dem 31. Oktober, 28. November, 12. Dezember und 28. Jänner für jeweils eine Woche versteigert. Der Ausrufpreis beträgt jeweils 50 Euro. Teilnehmen an den Aktionen kann man über die Webseiten www.oesv.at, www.dorotheum.com/onlineauctions oder www.meduniwien.ac.at.