Charity-Spektakel "Austria for Life" in Schönbrunn

In einer Inszenierung aus Tanz, Musik und Schauspiel begibt sich eine Schulklasse mit ihrer Lehrerin auf eine spektakuläre Zeitreise. Die Kinder treffen dabei auf historische Persönlichkeiten, die ihnen überraschende Antworten auf ihre Fragen geben. Zu sehen sind mehr als 150 nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler, die ehrenamtlich ihre Rollen übernommen haben. "In schwierigen Zeiten sollte man nicht jammern, sondern mit absoluter Lebensfreude in die Zukunft schauen und Menschen helfen", sagte Organisator Gery Keszler im Vorfeld.

(S E R V I C E - Karten für die "Austria for Life"-Benefizshow zugunsten von Hilfsprojekten für "Österreich hilft Österreich" von Caritas, Diakonie, Hilfswerk Österreich, Österreichisches Rotes Kreuz, Samariterbund und Volkshilfe über Oeticket zu Ticketpreisen zwischen 29 und 100 Euro erhältlich, ORF-Liveübertragung und Signalübertragung an private TV-Sender ab 20.15 Uhr, Spenden während der Show unter der Hotline 0800 664 2023.)