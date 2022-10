Auszeichnungen Chemie-Nobelpreis für "Click-Chemie"

Chemie-Auszeichung beschließt Reigen der Forschungs-Nobelpreise Foto: APA/dpa

D er diesjährige Nobelpreis für Chemie geht an die beiden US-Forscher Carolyn R. Bertozzi und Barry Sharpless sowie ihren dänischen Kollegen Morten Meldal. Sie werden "für die Entwicklung der Click-Chemie und der bioorthogonalen Chemie" ausgezeichnet, gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm bekannt. Es handle sich um ein "geniales Werkzeug zum Bau von Molekülen". Für Sharpless ist es bereits der zweite Chemie-Nobelpreis nach 2001.