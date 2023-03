Skispringen Chiara Kreuzer nach Samstag-Sieg in Oslo Zweite

C hiara Kreuzer hat nach ihrem Samstag-Sieg zum Auftakt der Raw-Air-Serie in Oslo am Sonntag mit Rang zwei den nächsten Podestplatz geholt. Die 25-jährige Salzburgerin flog auf 126 bzw. 122 m und wies sechs Punkte Rückstand auf die slowenische Siegerin Ema Klinec auf. Dritte wurde die Norwegerin Anna Odine Ström weitere 0,6 Punkte dahinter. Die Gesamt-Weltcup-Führende Eva Pinkelnig, die am Vortag mit erhöhter Temperatur gestartet war, landete angeschlagen auf Platz zwölf.