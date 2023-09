Kriminalität und Justiz China-Hacker stahlen 60.000 E-Mails von US-Außenministerium

E-Mail-Plattform von Microsoft unterwandert Foto: APA/Reuters

I n den USA haben offenbar chinesische Hacker einem Insider zufolge 60.000 E-Mails von zehn verschiedenen Konten des US-Außenministeriums gestohlen. Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person aus dem US-Senat gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch sagte, haben die Hacker Anfang des Jahres die E-Mail-Plattform von Microsoft unterwandert und konnten so an die E-Mail-Konten des Außenministeriums gelangen.