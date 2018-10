Schubert reichte dafür in Wijiang/China Rang zwei im Halbfinale, weil das Finale am Sonntag aufgrund starken Regens abgesagt wurde. Sein italienischer Konkurrent Stefano Ghisolfi hatte nur Rang fünf erreicht.

Bei den Damen war Weltmeisterin Jessica Pilz als einzige Athletin im Finale Top geklettert, der Bewerb wurde danach aber annulliert. So kam ihr dritter Platz aus dem Halbfinale in die Wertung, Pilz steht damit vor dem abschließenden Bewerb am kommenden Wochenende in Xiamen/China als Gesamtzweite fest. Den Gesamtsieg holte sich die Slowenin Janja Garnbret.