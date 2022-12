Nach Demonstrationen China lockert Corona-Einschränkungen

Zuletzet landesweit Demonstrationen gegen Covid-Einschränkungen Foto: APA/Reuters

C hina erlaubt bei milden Corona-Fällen künftig Quarantäne zu Hause. Bei Infektionen ohne Symptome und milden Krankheitsverläufen könnten die Menschen sich zu Hause isolieren und selbst behandeln, teilte die Nationale Gesundheitskommission am Mittwoch mit. Sollte sich ihr Zustand verschlechtern, können sie sich selbst in ausgewiesene Kliniken begeben. Weiters wurde verlautbart, dass es in Nicht-Hochrisiko-Gebieten keine Bewegungseinschränkungen geben darf.