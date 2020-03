Auch die Zahl der neuen Todesfälle legte im Vergleich zum Vortag wieder leicht von 17 auf 22 zu. Insgesamt blieben die Fallzahlen laut der offiziellen Angaben jedoch auf einem niedrigen Niveau. Seit Beginn der Epidemie im Dezember haben sich nach der offiziellen Statistik insgesamt 80.778 Menschen in Festlandchina mit dem neuen Coronavirus infiziert. Mehr als 61.000 haben die Krankenhäuser wieder verlassen. 3.158 Tote sind bisher in der Volksrepublik zu beklagen. Nach dem Einsturz eines als Quarantäne-Unterkunft genutzten Hotels in der ostchinesischen Stadt Quanzhou stieg die Zahl der Todesopfer in der Zwischenzeit auf 26. Nach ersten Ermittlungen könnten Renovierungsarbeiten der Auslöser gewesen sein.

In der schwer von betroffenen Millionenstadt Wuhan dürfen einige Unternehmen wieder ihren Betrieb aufnehmen. Dies gelte unter anderem für Betriebe, die wichtig seien für "globale Industrieketten", teilte die Regierung der Provinz Hubei am Mittwoch mit. Ihnen müsse aber eine behördliche Genehmigung vorliegen. In der Zwischenzeit explodierten die Transportkosten für Luftfracht infolge der Stilllegung vieler Passagierjets und der beginnenden Wiederaufnahme der vollen Industrieproduktion in China.

In Südkorea stieg die Zahl der neu erfassten SARS-CoV-2-Infektionen nach der rückläufigen Entwicklung in den vergangenen Tagen wieder deutlich. Am Dienstag wurden 242 weitere Fälle diagnostiziert, teilten die Gesundheitsbehörden am Mittwoch mit. Die Gesamtzahl erreichte damit 7.755. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, kletterte um sechs auf 60. Zwar konzentriert sich die Mehrheit der neuen Infektionsfälle wieder in der südöstlichen Millionen-Stadt Daegu und der umliegenden Region. Doch wurden allein in Seoul 52 zusätzliche Ansteckungen festgestellt. Mehr als 60 Prozent aller bisher erfassten Infektionen in Südkorea entfallen auf Anhänger der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu, die in Daegu stark vertreten ist und auch Verbindungen nach China hat.

Die Furcht vor einer Ausbreitung der Infektionskrankheit überschattete das Gedenken in Japan an die Opfer der verheerenden Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe vor neun Jahren. Anders als in den Vorjahren fanden am Mittwoch viele Gedenkzeremonien nicht statt oder nur in deutlich kleinerem Rahmen als sonst. Auch die Zentralregierung in Tokio sagte ihre jährliche Gedenkzeremonie ab.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird sich am Mittwoch erstmals zur Corona-Krise äußern. Zusammen mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, stellt sie sich um 11.30 Uhr in Berlin Medienfragen. Im Iran soll Medienangaben zufolge die Coronakrise zur Chefsache werden. Präsident Hassan Ruhani will demnach persönlich die Leitung des Krisenstabs übernehmen.

Trotz zunehmender Infektionszahlen verbuchte die Lombardei einen Erfolg. Am Dienstag wurden erstmals keine neuen Coronavirus-Infektionsfälle in der lombardischen Ortschaft Codogno registriert. Hier war am 21. Februar der erste Infektionsfall gemeldet worden. Die Zahl der Coronavirus-Toten in Italien steigt trotz rigider Quarantänemaßnahmen rasant: 631 Todesopfer wurden am Dienstag in Italien gemeldet, das sind 168 mehr als am Vortag. Die Zahl der Infizierten kletterte auf 8.514, am Vortag waren es noch 7.985. 1.004 Patienten sind inzwischen genesen.

Unterdessen wurde der erste Coronavirus-Fall aus der Türkei gemeldet. Der positiv auf den Erreger getestete Mann sei kürzlich von einer Europareise zurückgekehrt, bei der er sich mutmaßlich angesteckt habe, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca mit. Dem Patienten gehe es gut. Angaben dazu, wohin in Europa der Mann gereist war und wo in der Türkei er behandelt wird, machte der Minister nicht.

In Großbritannien wurde eine Staatssekretärin im Gesundheitsministerium positiv getestet. Nadine Dorries befinde sich zu Hause in Quarantäne, wurde mitgeteilt. Wie die "Times" berichtete, habe sie zuletzt direkten Kontakt zu Hunderten Menschen gehabt, darunter auch zu Premierminister Boris Johnson. Die Staatssekretärin ist das erste Mitglied des britischen Regierungsteams, bei dem das Coronavirus nachgewiesen wurde. Da sie auch Abgeordnete ist, könnte ihre Infektion die Rufe nach einer Schließung des britischen Parlaments lauter werden lassen. Insgesamt gab es in Großbritannien bis Dienstag 373 bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus. Sechs Menschen starben dort an der von dem Erreger ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

Das Virus breitet sich indes in immer mehr Ländern dieser Welt aus. In Bolivien meldete Gesundheitsminister Anibal Cruz die ersten zwei Infektionsfälle. In Panama gab das Gesundheitsministerium den ersten Tod eines Patienten aufgrund des SARS-CoV-2 bekannt. Die Regierung gab außerdem bekannt, dass keine Großveranstaltungen mehr abgehalten werden dürfen.