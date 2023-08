Radsport Christina Schweinberger starke WM-Fünfte im Straßenrennen

Der WM-Titel ging an die Belgierin Lotte Kopecky Foto: APA/AFP

C hristina Schweinberger hat nach ihrer sensationellen Bronze-Medaille im Einzel-Zeitfahren bei der Rad-WM in Glasgow beinahe noch einmal Edelmetall im Straßenrennen geholt. Die 26-jährige Tirolerin kämpfte am Sonntag über 154,1 km von Loch Lomond nach Glasgow lange um die Medaillen mit und landete auf dem fünften Rang. Sie wies am Ende 34 Sekunden Rückstand auf. Gold ging nach gut vier Stunden an die belgische Topfavoritin Lotte Kopecky.

Die WM-Zweite von 2021 kam fünf Kilometer vor dem Ziel bei einem Angriff weg und siegte solo. Sieben Sekunden dahinter setzte sich die Niederländerin Demi Vollering im Sprint um Silber gegen die Dänin Cecilie Uttrup Ludwig durch. "Das Zeitfahren war natürlich ein Boost für mein Selbstvertrauen, aber das war ein richtig hartes Rennen heute", schilderte Schweinberger. "Am Schluss war der Stecker raus bei mir. Ich habe noch Reusser und Vollering vor mir gesehen, dachte da ist die Medaille und da muss ich hin, aber es ging nicht mehr." Christinas Zwillingsschwester Kathrin Schweinberger wurde als 38. (+14:49 Min) zweitbeste Österreicherin, Carina Schrempf wurde 48., Leila Gschwentner und Elisa Winter sahen - wie über 100 der 200 Starterinnen - nicht das Ziel. Österreich bilanziert nach den ersten Multi-Radsport-Weltmeisterschaften mit 14 Medaillen. Der ÖRV jubelte über zwei Mal Gold durch die Mountainbikerinnen Valentina Höll und Mona Mitterwallner, drei Mal Silber und neun Mal Bronze.