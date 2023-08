Christina Stürmer hat ihr Comeback eingeläutet

Ihr jüngstes Album "Überall zu Hause" erschien vor fünf Jahren, ihre bis dato letzte Tournee musste sie ob der Coronapandemie abbrechen, 2021 wurde sie zum zweiten Mal Mutter. Dass Christina Stürmer ihr Comeback nun mit der legendären Konzertreihe von MTV feiert, das hat durchaus historische Dimensionen, ist sie doch die erste deutschsprachige Frau im seit den 1980ern produzierten Format und nach Andreas Gabalier 2016 die erst zweite Person aus Österreich überhaupt.

Und schnell zeigte sich, dass Christina Stürmer das große Format noch immer beherrscht, ihre Fans im historischen Ambiente im Griff hat. Das einstige Mädchen von nebenan ist zur Frau von nebenan gereift, die im breiten oberösterreichischen Dialekt in den Dialog mit ihrem Publikum tritt. Im Gepäck hat sie Akustikversionen ihrer bekanntesten Songs, die im Stilpluralismus von einer sechsköpfigen Band plus einem Bläsertrio und vier Backgroundsingenden intoniert werden. Das Spektrum reicht hier von der Bossa-Nova-Fassung des Hits "Nie genug" über ein Klaviersolo zu "Mit dem Bus durch London" bis hin zu "Ich lebe" in der Mitsingfassung für die Fans.

Die begeisterten Zuschauer waren dabei nicht die Einzigen, die am Abend mit Stürmer sangen, hatte sich die Künstlerin doch zahlreiche Gäste für einzelne Nummern geladen, darunter Austropoplegende Wolfgang Ambros, mit dem sie seine einst mit Danzer geschriebene Nummer "Du bist wia de Wintasun" berührend sentimental interpretierte. Ambros saß, und das Publikum stand für Ovationen.

Auch Fernsehliebling Ursula Strauss fand sich für "Unsere besten Tage" auf der Bühne ein, während Matea mit Stürmer im "Scherbenmeer" badet. Und dank der musikalischen Horizonterweiterung durch das Muttersein - so die Eigenaussage - lud sich Stürmer auch die Kinderlieblinge Deine Freunde mit "Keine Märchen" an ihre Seite.

Vor allem aber beim Erscheinen der Sportfreunde Stille für die gemeinsame Fassung von "Ein Kompliment" - jenem Hit, den Stürmer einst in der ORF-Castingshow "Starmania" coverte -, kochte das Haus. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die unprätentiös im schwarzen Schlabberlook erschienene Stürmer bereits ihrer Sportschuhe entledigt, um den restlichen Abend barfuß zu bestreiten.

Eine zweite, schuh- und steckerlose Runde folgt am heutigen Mittwochabend, das an diesen beiden Abenden entstandene Album folgt dann im Herbst, die Aufzeichnung der Shows soll im November auf ORF 1 ausgestrahlt werden. Und kommendes Jahr ist die Tournee geplant. Die Zeit der Karenz ist für Christina Stürmer einstweilen also definitiv vorbei.

