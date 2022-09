Chronik Junger Kärntner hortet Waffen und Kriegsmaterial

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Suchhunde führten Polizei zu Lager im Lichtschacht einer Tiefgarage Foto: APA/THEMENBILD

Z wei junge Männer, ein 21-Jähriger aus Niederösterreich und ein 23-jähriger Kärntner, sind am Dienstagabend in einem Wald bei Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) von einem Jäger bei Schießübungen erwischt worden. Als die Polizei der Sache nachging, stellte sich heraus, dass der Kärntner ein ganzes Arsenal von Waffen besaß, der Großteil war im Lichtschacht einer Tiefgarage in Klagenfurt gebunkert. Polizeihunde führten die Beamten zu dem Versteck.