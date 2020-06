Im Bezirk Freistadt (OÖ) kam ein 33-Jähriger gegen 17 Uhr mit dem Motorrad in Unterlaussa von der Fahrbahn ab, stürzte und schlitterte über eine Wiese und landete im Laussabach. Der Mann konnte sich ans Ufer retten, zufällig vorbeikommende Motorradfahrer leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der schwer verletzte Oberösterreicher wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Steyr geflogen.

Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach verlor gegen 12.45 Uhr auf der Haslacher Landesstraße die Kontrolle über sein Leichtmotorrad. Er kam von der Straße ab, überfuhr einen Leitpflock, stürzte und schlitterte in ein angrenzendes Feld. Der Mann wurde schwer verletzt.

In Oftering im Bezirk Linz-Land übersah am Freitagabend eine 44-jährige Lenkerin aus Bayern beim Abbiegen einen entgegenkommenden Motorradlenker. Der 56-Jährige aus dem Bezirk Eferding wurde verletzt und mit dem Notarzthubschrauber ins Kepler Klinikum gebracht. Die 44-Jährige, ihr Mann und zwei mitfahrende Kinder blieben unverletzt.

In Köstendorf im Salzburger Flachgau stürzte ein 17-Jähriger mit einem nicht zugelassenen Leichtmotorrad, für das er keine Lenkberechtigung besaß, und verletzte sich. Der junge Lenker war alkoholisiert, er hatte 1,18 Promille.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es am Freitagnachmittag auch in der Stadt Salzburg. Ein 46-jähriger deutscher Motorradlenker fuhr bei gelb blinkender Ampel in eine Kreuzung. Einem von links kommenden Pkw konnte er nicht mehr ausweichen, die Fahrzeuge kollidierten. Beim Sturz des Motorrades wurde die 42-jährige Frau des Deutschen, die am Sozius mitgefahren war, verletzt, teilte die Polizei mit.

Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Pass-Thurn-Straße (B161) in Jochberg (Bezirk Kitzbühel) schwer verletzt worden. Der Mann war in Richtung Mittersill unterwegs, als er bei einem Überholmanöver nach dem Wiedereinordnen ins Schleudern geriet, mit der Leitschiene touchierte und zehn bis 15 Meter den Abhang hinunterstürzte. Dort kam er in einem Bachbett zu liegen. Der 64-Jährige wurde von Rettung und Polizei aus dem Bachbett geborgen. Anschließend wurde der Motorradfahrer mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus St. Johann geflogen.