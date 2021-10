Zwang beim Essen: Kindergärtnerin in Eisenstadt vor Gericht

Eine Kindergärtnerin aus dem Nordburgenland hat sich am Dienstag am Landesgericht Eisenstadt verantworten müssen, weil sie Kinder bei der Jause und beim Mittagessen zum Essen gezwungen haben soll. Wenn sie nicht essen wollten, soll sie ihnen mit Daumen und Zeigefinger den Mund aufgedrückt und Essen hineingeschoben haben. Die 44-Jährige bekannte sich nicht schuldig. Sie sah in den Vorwürfen Mobbing ihrer Kolleginnen.

APA / NÖN.at Erstellt am 12. Oktober 2021 | 11:28