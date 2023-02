Fußball Club-WM 2023 geht in Saudi-Arabien über die Bühne

In Ronaldos aktueller Wahlheimat wird der Club-Weltmeister gekürt Foto: APA/dpa

D ie Club-Weltmeisterschaft 2023 findet in Saudi-Arabien statt. Das gab der Fußball-Weltverband (FIFA) nach einer Council-Sitzung am Dienstag bekannt. Ein Jahr nach der WM in Katar darf damit das nächste Land am Persischen Golf vom 12. bis 22. Dezember ein größeres Fußball-Event austragen. Die Entscheidung fiel einstimmig aus. Das Turnier findet dann noch im aktuellen Format mit sieben Clubs inklusive des europäischen Champions-League-Gewinners statt.