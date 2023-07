Neue Hinweise im Mordfall Rosi

Servus TV rollte im True-Crime-Liveformat „Fahndung Österreich“ am Mittwoch, 19. Juli, den Mord an der Prostituierten Julia Margarita Rijo neu auf. Die teilweise verweste und skelettierte Leiche der Frau war am 17. April 1993 auf einer Pferdekoppel bei St. Margarethen im Bezirk Eisenstadt-Umgebung entdeckt worden.

23 Jahre lang hatte man nicht gewusst, wer das Mordopfer war. Erst 2016 konnte mittels moderner Ermittlungsmethoden die Herkunft der Toten eingegrenzt werden. Gleichzeitig wurden Hinweise auf eine vermisste Frau geprüft, die aus der Dominikanischen Republik stammte. Und endlich stand fest: Das Mordopfer war die 1962 geborene Julia Margarita Rijo, die unter dem Künstlernamen „Rosi“ in Bordellen in Österreich gearbeitet hatte.

Die Sendung "Fahnung Österreich" rollte den Fall der ermordeten Dame wieder auf. Foto: BVZKirchmeir

Für die TV-Sendung „Fahndung Österreich“ wurden die letzten Stunden der damals 30-jährigen Frau, die Tat und das Auffinden der Leiche rekonstruiert. Ein Filmteam drehte in einem Bordell in Marz, in einer Scheune und auf einer Pferdekoppel bei Lichtenwörth (Niederösterreich).

Die Szenen wurden während der Live-Sendung auf Servus TV gezeigt. Reinhard Nosofsky, Leiter des Cold Case Managements im Innenministerium, schilderte die Arbeit der Kriminalpolizei im Zusammenhang mit dem rätselhaften Mord.

Am 17. April 1993 hatte der Sohn des Grundbesitzer auf der Pferdekoppel am Ortsrand von St. Margarethen die Leiche entdeckt. Erste Ermittlungsergebnisse wiesen darauf hin, dass die Frau Monate davor mit einem Gegenstand oder mit bloßen Händen erdrosselt oder erstickt worden war.

Leiche wurde erst Monate nach dem Mord „entsorgt“

Die Leiche soll sich danach über einen längeren Zeitraum an einem gut belüfteten und trockenen Ort befunden haben, etwa in einer Scheune oder auf einem Dachboden.

Irgendwann muss der Täter beschlossen haben, die Leiche wegzubringen. Er soll versucht haben, den Körper der Frau zu zerteilen, was aber nicht gelang. In einem Müllsack notdürftig verpackt, legte der Täter die Leiche auf der Pferdekoppel ab.

Jahrelang gab es keine Hinweise auf die Identität des Opfers. Weder Zeugen noch Verdächtige konnten ausfindig gemacht werden.

Aufnahmen hinter der Kamera während Servus TV s Fahndung Österreich Dreh in Lichtenwörth, Niederösterreich, Österreich am 30.Juni 2023. Foto: Christopher Kelement, Servus TV, Christopher Kelemen

Bewegung kam erst wieder 2015 in den Fall, als das Cold Case Management im Bundeskriminalamt die vorhandenen Ermittlungsergebnisse neu bewertete, DNA-Spuren abglich und das Institut für Rechtsmedizin in München um Unterstützung ersuchte.

Mit Hilfe der Isotopenmethode wurden Gewebeteile analysiert. Daraus ergaben sich Hinweise auf regionstypische Speisen, die das Opfer im Laufe seines Lebens zu sich genommen hatte, und die Herkunft konnte auf eine Region am Meer mit tropischem oder subtropischen Klima einegrenzt werden.

2016 stand schließlich fest, wer das Mordopfer war, und Ermittlungen im Rotlichtmilieu begannen.

Jobs im Eisenstädter Rotlicht und in Sieggraben

„Rosi“ hatte, so stellte sich heraus, unter anderem in Bordellen in Sieggraben und Eisenstadt gearbeitet. In der Sendung „Fahndung Österreich“ berichtete eine frühere Kollegin der getöteten Frau über einen Streit, der sich kurz vor dem Verschwinden der Frau in Rosis Zimmer zugetragen haben soll.

Die Cold Case Ermittler gehen indessen auch einem DNA-Hinweis nach. Reinhard Nosofsky berichtete von einer „abklärungswürdigen Spur“: An einem Müllsack, der sich am Leichenfundort befunden hatte, war biologisches Material sichergestellt worden, das mit der internationalen DNA-Datenbank abgeglichen wurde. Es ergaben sich Übereinstimmungen mit Einbruchsdiebstählen 2007 und 2012 in Deutschland.

Während und nach der TV-Sendung „Fahndung Österreich“ gingen einige Hinweise ein, die den Ermittlern möglicherweise weiterhelfen können.

Rosi liegt am Boden und Mörder kommt mit Säge während dem Servus TV "Fahndung Österreich"- Dreh in Lichtenwörth, Niederösterreich, Österreich am 30. Juni 2023. Foto: Foto: ServusTV_Christopher Kelemen, Christopher Kelemen

So gab ein Zuseher an, „Rosi“ persönlich gut gekannt und immer wieder beim Autostoppen gesehen zu haben.

Eine Zuseherin meinte Verbindungen zu einem Mordfall im Burgenland zu erkennen. Eine mittlerweile in Deutschland lebende Frau berichtete, sie habe gemeinsam mit „Rosi“ 1990 in der Steiermark gearbeitet. Sie könne erklären, wie „Rosi“ ins Burgenland gekommen sei und wer ihr Zuhälter war. „Rosi“ sei, so die frühere Kollegin, eine sehr herzliche Person gewesen. Auch deshalb sei sie über den Mord persönlich so betroffen.

Alte Bekannte und steile Thesen

Ein Anrufer gab an, dass er in einem persönlichen Naheverhältnis zu einem ehemaligen Betreiber eines burgenländischen Bordells stehe. Dort habe eine explizite Abneigung gegen Frauen mit dunkler Hautfarbe vorgeherrscht. Dies hätte auch Auswirkungen auf „Rosi“ haben können, meinte der Anrufer.

Ein weiterer Zuseher glaubte Zusammenhänge mit bislang ungeklärten Frauenmorden im August 2007 in Asparn an der Zaya und 2010 in Hohenruppersdorf zu erkennen.

Einige Szenen für die Rekonstruktion des Mordfalls "Rosi" wurden in einem Bordell in Marz gedreht. Foto: Foto: BVZKirchmeir

Weitere Hinweise von Zusehern bezogen sich auf den möglichen Tatablauf, insbesondere hinsichtlich des Auffindungsorts der Ermordeten in St. Margarethen.

Erfahrungsgemäß gehen noch Tage und Wochen nach einem Beitrag im True-Crime-TV-Format „Fahndung Österreich“ Hinweise aus der Bevölkerung ein. Vielleicht erinnert sich auch nach so vielen Jahren jemand an ein auffälliges Verhalten des mutmaßlichen Täters. Irgendetwas muss diesen im Winter 1992/1993 bewogen haben, die teilweise verweste Leiche nach St. Margarethen zu bringen. Auch könnte der Täter in der Zeit nach der Tat versteckte Andeutungen auf den Mord gegeben haben.

Für zweckdienliche Hinweise wurde eine Belohnung von 5.000 Euro ausgelobt.