Fakt sei, dass das RMB „zu keinem Zeitpunkt“, wie medial kolportiert, 2,5 Millionen Euro auf einem Konto bei der Commerzialbank Mattersburg gehabt habe, sondern „exakt 1.399.959,84 Euro“, heißt es in der Aussendung. Ferner habe „zum besagten Zeitpunkt“ (in der Nacht des 14. Julis) und „auch danach keine Kontobehebung stattgefunden“, der gesamte Betrag liege nach wie vor bei der Commerzialbank, wird betont.

Überwiesen worden seien in der Zwischenzeit „und zwar am 29. Juli, genau jene 100.000 Euro, die dem RMB wie allen anderen Kunden und Einlegern auch als Maximalbetrag aus der Einlagensicherung zustehen.“ Was die Restsumme betreffe, werde das RMB sich über den Rechtsweg schadlos zu halten versuchen.