U-Ausschuss: Fünf Sitzungen pro Monat geplant .

Nach der konstituierenden Sitzung des Untersuchungsausschusses zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) haben im Burgenland am Donnerstag die Arbeiten an Ladungsliste und Arbeitsplan begonnen. Geplant seien vorerst fünf Sitzungen pro Monat, teilte Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt mit. Der nächste Termin sei in zwei bis drei Wochen angedacht.