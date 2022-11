Conference League Austria Wien geht bei Hapoel Be'er Sheva mit 0:4 unter

Die Austria war beim Gastspiel in Israel chancenlos Foto: APA/AFP

A ustria Wien hat sich am Donnerstag mit einer deutlichen Niederlage aus der Fußball-Conference-League verabschiedet. Die Veilchen schlitterten in der 6. Runde der Gruppe C auswärts bei Hapoel Be'er Sheva in ein 0:4-(0:2)-Debakel und beendeten die Gruppenphase somit als Tabellenletzter. International warten die Wiener nun schon 14 Spiele lang auf einen Sieg.