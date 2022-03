LASK hofft nach 1:4 gegen Slavia Prag auf ein kleines Wunder

Der LASK muss am Donnerstag (21.00 Uhr/live ServusTV, Sky) im Achtelfinalrückspiel der Fußball-Conference-League ein kleines Wunder schaffen. Nach dem 1:4 brauchen die Linzer im "Europacup-Exil" in St. Pölten gegen Slavia Prag zumindest drei Tore, um den Aufstieg noch zu schaffen. Die Generalprobe fiel mit dem 6:0 über die WSG Tirol am Wochenende jedenfalls nach Maß aus. "Wir müssen Gas geben und ein Feuerwerk zünden wie am Sonntag", sagte Stürmer Husein Balic.

