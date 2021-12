Anteil geklärter Corona-Fälle wieder über 50 Prozent

Das Contact-Trancing nach Corona-Neuinfektionen läuft mit den gesunkenen Fallzahlen auf dem Abstieg von der großen vierten Welle wieder besser. In der vergangenen Kalenderwoche (KW 49) wurden in Österreich exklusive Wien 54,9 Prozent der Fälle geklärt, geht aus dem Freitags-Update der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hervor. In der Woche davor waren es 48,6 Prozent, in der KW 47 exakt 41 Prozent und in den beiden vorangegangenen Wochen unter 40 Prozent.