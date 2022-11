COP27 Bewegung im Finale der Klimakonferenz in Ägypten

Aktivisten fordern Gelder für Klimaschäden Foto: APA/dpa/AFP

B ei der Weltklimakonferenz COP27 kommt offenbar Bewegung in den Streit über Ausgleichszahlungen an ärmere Länder für klimabedingte Schäden. Die Teilnehmer der rund 200 Staaten legten nach Beratungen am späten Donnerstagabend einen fünfseitigen Entwurf mit drei möglichen konkreten Schritten bei dem Thema - im UNO-Jargon als "Loss and Damage" bezeichnet - vor.