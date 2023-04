Epidemie Corona-Aufarbeitung soll Ende April starten

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Corona-Aufarbeitung soll bald starten Foto: APA/BKA

D ie von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) angekündigte Aufarbeitung der Corona-Pandemie soll in den kommenden Wochen Gestalt annehmen. Wie das Kanzleramt Dienstagabend mitteilte, wird die Regierung den Prozess voraussichtlich Ende April vorstellen. Die Arbeiten am Dialogprozess liefen nach wie vor. Die Akademie der Wissenschaften sei federführend in den Prozess eingebunden. Derzeit würden letzte Details ausgearbeitet. Qualität gehe dabei vor Geschwindigkeit.