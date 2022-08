Herbst 2021 Corona-Ausnahmen für Kirchen laut VfGH gleichheitswidrig

Ausnahmen gab es für Zusammenkünfte zur Religionsausübung Foto: APA/dpa

D as coronabedingte Betretungsverbot für Kultureinrichtungen im Herbst 2021 war laut Verfassungsgerichtshof (VfGH) gesetzwidrig. Grund dafür ist allerdings nicht die Maßnahme selbst, wie die Verfassungsrichter in einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung feststellen. Vielmehr stoßen sie sich an den Ausnahmen für Kirchen und Religionsgemeinschaften, die "gleichheitswidrig" gewesen seien.