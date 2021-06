Allerdings ist der Antrag noch nicht fertig, an Details wird nach Angaben aus der Koalition noch gefeilt. Beschlossen wird die Vorlage am Donnerstag vom Nationalrat.

Was schon bisher feststand: Im Schnitt gibt es 500 Euro, wobei Ländern oder Einrichtungen auch eine Differenzierung nach Schwierigkeitsgrad des Einsatzes eingeräumt wird. Für Tätigkeit auf Covid- oder Intensivstationen kann es also mehr geben. Bekommen sollen den Bonus jedenfalls rund 26.000 Ärzte sowie 95.000 Pflege- und andere Mitarbeiter in Krankenanstalten, aber auch 68.000 Pflegekräfte in stationären Einrichtungen bzw. mobilen Diensten.

Dass beispielsweise Reinigungspersonal, Zivildiener und Sanitäter nicht im ursprünglichen Antrag inkludiert waren, hatte für Proteste gesorgt. Erst heute hatten die Gewerkschaften unterstützt von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner für eine Ausweitung des Bezieherkreises demonstriert.