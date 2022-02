Corona-Gipfel könnte weitgehende Lockerungen im März bringen

Die Beratungen haben im Anschluss an den um 9.30 Uhr tagenden Ministerrat begonnen. Die Regierungsspitze sowie die beiden Leiter der Gecko-Kommission, Chief Medical Officer Katharina Reich und der stellvertretende Generalstabschef Rudolf Striedinger, sind vor Ort im Kanzleramt, die Länder-Vertreter online dazugeschaltet. Für 13 Uhr ist eine Pressekonferenz angesetzt, bei der die neuen Schritte bekannt gegeben werden.

Auch die schon angekündigten geplanten Lockerungsschritte ab 19. Februar werden bei dem Gipfel noch einmal thematisiert - ab diesem Tag tritt bundesweit die 2G-Regel außer Kraft, womit auch wieder (getestete) Ungeimpfte ins Lokal dürfen - laut Medienberichten könnte diese Lockerung auch auf Sportbereiche ausgeweitet werden. Nur Wien hat im Vorfeld bereits klargemacht, dass in der Bundeshauptstadt die 2G-Regel beibehalten wird.

Darüber hinaus geht es um die längerfristige Perspektive: Ungeachtet der aktuellen weiterhin hohen Neu-Infektionszahlen dürften ab Anfang März weitgehende Lockerungen ins Haus stehen. Als sehr wahrscheinlich gilt das komplette Aus für alle 3G-Beschränkungen (etwa in Gastronomie oder Tourismusbetrieben). Diskutiert wurde im Vorfeld auch über ein Ende der Gratis-Tests, medial spekuliert wurde auch über ein "Aussetzen" der Impfpflicht. Die Regierung wird laut APA-Informationen bei diesem Punkt aber jedenfalls an der im Impfpflicht-Gesetz verankerten Einrichtung einer Kommission im Bundeskanzleramt festhalten. Diese Kommission soll ja die Umsetzung des Gesetzes überwachen, eingesetzt ist sie derzeit noch nicht.

Fallen könnten laut medialen Spekulationen auch die (derzeit auf Mitternacht festgesetzte) Sperrstunde. Auch die Nachtgastronomie könnte wieder öffnen dürfen.

Ebenfalls Thema sein wird, wie es mit der Maskenpflicht weitergeht - dazu gab es im Vorfeld widersprüchliche Berichte. Allerdings hatten sich in den letzten Tagen weder Experten noch Regierungsvertreter für ein komplettes Aus dieser Maßnahme ausgesprochen, auch aus den Ländern wurde diesbezüglich kein Druck gemacht.

In den Schulen wurde das Ende der Maskenpflicht hingegen bereits teils umgesetzt bzw. angekündigt: In Volksschulen gilt seit 14. Februar am Sitzplatz keine FFP2-Pflicht mehr, ab dem 21. Februar gilt das dann auch in den übrigen Schulstufen. Abseits des Platzes müssen die Schüler die Maske weiterhin aufsetzen - für das Lehrpersonal gilt die FFP2-Pflicht weiterhin generell.

Am Aus für die Maskenpflicht in den Schulen gab es am Vortag des Gipfels von Mitgliedern der Gecko-Kommission teils deutliche Kritik. Rotkreuz-Bundesrettungskommandant Gerry Foitik schrieb auf Twitter, dass er sich nicht dafür ausgesprochen habe. Als "gelinde, günstige und effektive Mittel" zur Vermeidung von Infektionen empfehle er, Masken bis Ostern in Innenräumen zu verwenden. Auch der Virologe Andreas Bergthaler und der Simulationsforscher Niki Popper teilten auf Twitter mit, dass sie die Lockerung nicht befürwortet hätten.

Ob es an den Schulen darüber hinaus zu weiteren Änderungen (etwa bei den Tests) kommt, war im Vorfeld der Sitzung unklar. Aus dem Bildungsministerium hieß es auf APA-Anfrage, man bleibe in den Schulen bei der aktuellen Teststrategie: Es wird dreimal pro Woche getestet, zweimal davon mit den aussagekräftigeren PCR-Tests und einmal mit Antigenschnelltests. Die Situation werde aber in Absprache mit Experten regelmäßig neu bewertet.

Recht wahrscheinlich schien vor dem Gipfel, dass es in Bälde zu einem Aus für die Gratis-Coronatests kommen könnte. Vor allem die Länder hatten Druck in diese Richtung gemacht. Zuletzt hat sich aber auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) für ein diesbezügliches Ende ausgesprochen. Auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) stellte zuletzt Beratungen zur Teststrategie in Aussicht. Lediglich Wien machte bereits klar, dass man in der Bundeshauptstadt grundsätzlich an der Test-Strategie festhalten will.

Der von der Regierung eingesetzte Krisenstab Gecko hatte am Dienstagabend vorsichtig Grünes Licht für weitere Öffnungen gegeben - nämlich unter der Bedingung, dass der Höhepunkt der aktuellen Welle tatsächlich überschritten ist. Alle Prognoseszenarien würden ergeben, dass nach einem Überschreiten des sogenannten Peaks Lockerungen keinen signifikanten Einfluss hätten, schrieben die Expertinnen und Experten von Gecko in einer kurzen Stellungnahme an die Regierung.

Wien wirbt unterdessen weiter für ein möglichst breites Testangebot. Der Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ) hat dazu nun Berechnungen präsentiert, wie sich hohe Testraten auswirken. Laut den der APA vorliegenden Zahlen konnten diese im Herbst - also während der Delta-Welle - deutlich gesteigert werden. Etwa ab Anfang Oktober 2021 wurden demnach in der Bundeshauptstadt deutlich mehr Untersuchungen pro Einwohner durchgeführt als im Rest des Landes. Zugleich sanken die Inzidenzen und die Hospitalisierungsrate im Vergleich zu den anderen Bundesländern, wurde betont.

Sogar eine Schätzung der monetären Auswirkungen der unterschiedlichen Entwicklung in jenem Zeitraum wurde durchgeführt. Demnach konnten im Gesundheitsbereich, also etwa durch geringere Belagszahlen in den Intensivstationen, Einsparungen im Ausmaß von rund 40 Mio. Euro erzielt werden. Die volkswirtschaftlichen Effekte, zum Beispiel durch vermiedene Krankenstandskosten, wurden sogar mit einem drei Mal so hohen Betrag veranschlagt. In welchem Ausmaß Wien Öffnungsschritte mittragen wird, ist unterdessen noch offen. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Vormittag aber bereits via Twitter gewarnt: "Wir dürfen eines nicht vergessen: Die Pandemie ist noch nicht vorbei."