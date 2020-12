SPÖ mit Gemeindepaket unzufrieden .

Die SPÖ ist auch mit der am Sonntag verkündeten Aufstockung des Corona-Hilfspakets für die Gemeinden unzufrieden. Zwar gebe es 1,5 Mrd. Euro mehr, doch müsse eine Milliarde davon zurückgezahlt werden, kritisierte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Montag in einer Pressekonferenz. Im Tonfall positiver fiel die Bewertung von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) als Präsident des Städtebunds aus. Auch er sprach aber nur von einem ersten Schritt.