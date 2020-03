Von dem Saison-Aus sind auch alle Hotels in Tirol betroffen, Ausnahmen gebe es nur für medizinisches Personal sowie im Geschäfts- bzw. Wirtschaftsbereich, sagte er. Die Schließungen erfolgen per Bescheid der Bezirkshauptmannschaft auf Basis des Epidemiegesetzes, erklärte Platter. Er habe sich diese Entscheidung "nicht leicht gemacht". Welchen finanziellen Verlust das Ende der Wintersaison in Zahlen bedeuten wird, konnte der Landeshauptmann noch nicht beantworten.

Ebenso seien die gesamten wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus für Tirol noch nicht abschätzbar. Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser sagte aber zu, dass man "niemanden im Regen stehen" lassen wird. Auch Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl sicherte den Arbeitnehmern Unterstützung zu, eine eigene Hotline wurde eingerichtet. Das Epidemiegesetz sehe vor, dass Ersatzansprüche durch den Bund abgegolten werden, vom Land werde es eine entsprechende Unterstützung geben, kündigte Platter an.

Die Entwicklung der Ausbreitung des Virus sei in Tirol jedenfalls "dynamisch", berichtete Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) zur aktuellen Lage. Laut einer Berechnung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) würden sich die Infektionen alle drei Tage in Tirol verdoppeln, beschrieb Tilg den exponentiellen Anstieg. Mikrobiologin Cornelia Lass-Flörl beruhigte aber dahin gehend, dass 80 Prozent der Infektionen in Tirol milde und asymptomatisch verlaufen. Lediglich 20 Prozent benötigen eine "medizinische Intervention". Sie richtete aber einen starken Appell an die junge Bevölkerung: "Sie sind die Gruppe, die wahrscheinlich bei der Weitergabe eine große Rolle spielen". Man solle derzeit also davon absehen zu feiern oder "im Rudel" aufzutauchen.

Ebenfalls sei es wichtig, dass die Gesundheitshotline 1450 nur von jenen Menschen gewählt wird, die sich tatsächlich krank fühlen, sagte Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) auf die Frage nach überlasteten Hotlines. Bei Fragen anderer Art - wie etwa zu den Schulschließungen, solle man sich an die Hotline der Bildungsdirektion oder der jeweiligen benötigten Stelle wenden.

ÖVP-Wirtschaftsbundchef Abg. Franz Hörl versuchte indes, die Situation zu relativieren: Es gäbe viele Bezirke in Tirol, die noch gar nicht vom Coronavirus betroffen seien. Für Platter stand dennoch fest: "Machen wir uns nichts vor, das Virus wird sich in ganz Tirol ausbreiten". Der Präsident des Tiroler Gemeindeverbandes, Ernst Schöpf, wollte aber optimistisch bleiben: "Es wird eine Zeit nach Corona geben. Nach der vorzeitig beendeten Wintersaison ist vor der nächsten Saison".Tir

Auch die Tiroler Landesmuseen schließen ab kommenden Montag bis zumindest 3. April ihre Pforten. Jedenfalls gelte die Schließung aller Häuser bis zum Ende der offiziellen Maßnahmen, hieß es in einer Aussendung. Seit heute sind alle Veranstaltungen und das Vermittlungsangebot abgesagt.