Das Impfen ohne Anmeldung wurde vor allem in der Früh und bis Mittag gut angenommen, dann sank der Andrang in allen vier Impfzentren in Graz, Gleisdorf, Premstätten und Bruck/Mur deutlich ab.

Das Land Steiermark hielt rund 5.000 Dosen Impfstoff bereit. Übrig gebliebene Dosen können laut dem stellvertretenden Landesamtsdirektor Wolfgang Wlattnig problemlos weiter gekühlt gelagert und dann verimpft werden.

Harald Eitner und Wolfgang Wlattnig von der Impfkoordination des Landes zeigten sich zufrieden: "Die insgesamt durchgeführten 2.657 Impfungen waren ein Erfolg, denn jede zusätzliche Impfung hilft der Gemeinschaft, die Pandemie zu bekämpfen. Es wird daher dieses niederschwellige Impfangebot fortgesetzt.

Der Tag, der Impfstoff und die Standorte werden Anfang der kommenden Woche festgelegt." Dem Vernehmen nach könnte es wieder der Samstag sein, eventuell sind Impfstraßen in Leoben und Liezen mit dabei. Bei einem weiteren freien Impftag überlege man auch den Wirkstoff von Pfizer/Biontech einzusetzen. "Wir wollen da in die Altersgruppen der 12- bis 17-Jährigen reinkommen", sagte Wlattnig zur APA.

In Graz ließen sich 1.038 Menschen impfen, davon 846 mit Johnson & Johnson (J&J) und 192 mit AstraZeneca. In Premstätten waren es 486 J&J und 66 AstraZeneca, gesamt 552 - wobei ab 15.30 Uhr sowohl in Bruck als auch in Premstätten niemand mehr mit AstraZeneca (AZ) geimpft werden wollte. In Bruck/Mur waren es 391 J&J und 77 AZ, gesamt 468. In Gleisdorf wurden 534 Dosen J&J und 66 von AZ verimpft, gesamt 600.

Impfwillige ab 18 Jahren konnten ohne Anmeldung von 8.00 bis 18.00 Uhr in den vier Impfzentren in Graz (Messe/Halle A), Premstätten (Schwarzl-Freizeitzentrum), Gleisdorf (Forum Kloster) und Bruck/Mur (Hannes Bammer Sporthalle) zur Immunisierung schreiten.

In Graz war die Menge der Wartenden bunt gemischt, junge und ältere Personen, ein Rollstuhlfahrer in Begleitung, Pärchen unter einem Regenschirm - "Heute ist eh kein Badewetter, und wenn's kühl ist, ist das Anstehen angenehmer. Und erledigt ist erledigt", sagte ein junger Grazer, für den es am Samstagvormittag den ersten Impf-Stich gab, auf Befragen.