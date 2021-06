NÖ/OÖ: Impfanmeldung für Zwölf- bis 15-Jährige möglich .

In Oberösterreich und Niederösterreich können sich ab heute, Mittwoch, auch die Zwölf- bis 15-Jährigen für die Corona-Impfung anmelden. Diese Gruppe umfasst in Oberösterreich rund 60.000 Kinder und Jugendliche, in Niederösterreich sind es rund 67.000. In Niederösterreich erfolgt der Start für die Anmeldung um 10.00 Uhr, sie ist auf www.impfung.at möglich. Verabreicht werden die Injektionen in den 20 Landesimpfzentren und bei niedergelassenen Ärzten.