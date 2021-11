ORF startet österreichweite Impflotterie für Erwachsene

Den Startschuss zur "Impflotterie Österreich - Wer impft, gewinnt" gab ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz am Montag im Rahmen einer Sonderausgabe von "Stöckl live". Anmeldungen sind ab sofort und ausschließlich unter https://werimpftgewinnt.orf.at möglich. Name, Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum müssen angegeben werden, nicht jedoch ein Impfnachweis.

Dieser wird lediglich im Falle eines Gewinns der von österreichischen Betrieben zur Verfügung gestellten Sachpreise kontrolliert. Die Bekanntgabe der Gewinnerinnen und Gewinner erfolgt am 24. Dezember im Rahmen der Sendung "Licht ins Dunkel" in ORF 2. Bis dahin wird das öffentlich-rechtliche Medienunternehmen zur Teilnahme an Impfung und Lotterie mit seinen Programmangeboten in TV, Radio und Online aufrufen.

"Millionen Menschen in Österreich vertrauen tagtäglich auf die Arbeit der ORF-Journalistinnen und -Journalisten, die täglich 24 Stunden in allen Medien ihr Bestes geben, um die Österreicherinnen und Österreicher auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zu informieren. Doch Aufklärung und Information reichen manchmal nicht aus, um den unverzichtbaren Beitrag der Schutzimpfung zur Pandemiebekämpfung bei möglichst vielen Menschen zu verankern", wurde Wrabetz zitiert.

Aus diesem Grund solle die Impflotterie eine zusätzlich Motivation für Impfwillige schaffen. "Es geht aber auch um ein großes Danke an alle, die sich bereits haben impfen oder boostern lassen", so der ORF-Chef.