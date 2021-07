Schallenberg rief in Kroatien zum Impfen auf .

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat bei einem Besuch in Kroatien am Freitag eindringlich zum Impfen gegen das Coronavirus aufgerufen und vor zu großer Sorglosigkeit gewarnt. "Es wäre absurd, wenn wir in Europa, wo wir genug Impfstoff haben, es aus Leichtsinnigkeit aber nicht schaffen, über die nächsten Wochen das Virus in Schach zu halten", so Schallenberg bei einem Treffen mit dem kroatischen Außenminister Gordan Grlic Radman in Zagreb.