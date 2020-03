Anschober kündigte bereits bei seiner Amtsübernahme an, dass er sein Ressort zum "Ministerium für Zusammenhalt" machen wolle. Nun lobte er die ehrenamtlichen Aktivitäten der Österreicher: So habe die Caritas über 2.500 neue Freiwillige österreichweit verzeichnet, über 1.400 ehemalige Zivildiener haben sich bis dato zum freiwilligen Dienst gemeldet und Absolventinnen des Freiwilligen Sozialjahres sind wieder tätig.

Auch das "Team Österreich" mit über 56.000 registrierten Mitgliedern verzeichnete allein in den vergangenen drei Tagen 3.000 Neuzugänge, hieß es in der Aussendung. Das Team ist eine 2007 vom Radiosender Ö3 und dem Österreichischen Roten Kreuz gegründete Plattform der Nachbarschaftshilfe ohne dauerhafte Verpflichtungen. Ziel war und ist es, die in Krisensituationen stets vorhandene spontane Hilfsbereitschaft der Menschen zielgerichtet einsetzbar zu machen, berichtete das Ministerium.

Weitere Tausende engagieren sich in der Nachbarschaftshilfe und Projekte im ganzen Land helfen besonders schutzbedürftigen Gruppen. Kreative und innovative Projekte, die vor allem auf digitale Plattformlösungen setzen und so soziale Interaktion und Unterstützung fördern, hob Anschober ebenfalls hervor: "Mein Dank gilt allen Menschen in Österreich, die in Zeiten der Coronakrise ihren wertvollen Beitrag leisten. Die gelebte Hilfsbereitschaft, Mitmenschlichkeit und Solidarität zeigen uns, wie wir als Gesellschaft wirklich sind", wurde der Minister zitiert.

(S E R V I C E - Übersicht über Nachbarschaftsinitiativen und zivilgesellschaftliche Hilfsprojekte: http://www.freiwilligenweb.at/de, "Team Österreich": https://www.teamoesterreich.at/toe/)