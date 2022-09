Corona-Krise Großeltern litten in Pandemie an fehlendem Enkel-Kontakt

Verlust ihrer Rolle machte Großeltern in der Isolation zu schaffen Foto: APA/dpa

G roßeltern, die den Kontakt zu ihren Enkelkindern während der Covid-19-Pandemie reduzierten, hätten in der Folge verstärkt depressive Symptome gezeigt. Das ergab eine im Fachblatt "Journal of Gerontology" erschienene Studie des University College London, der Universität Wien und der Uni Florenz, die in England durchgeführt wurde. Großeltern mache besonders der Verlust ihrer Rolle zu schaffen, so Ko-Autorin Valeria Bordone von der Uni Wien am Montag in einer Aussendung.