Mehrere Tonnen Schutzausrüstung nach OÖ eingeflogen .

Eine Boeing 777 der Austrian Airlines mit mehreren Tonnen Schutzausrüstung an Bord ist am Sonntag am Flughafen Linz-Hörsching gelandet. Die 1,6 Mio. Untersuchungshandschuhe, 500.000 FFP2-Masken und eine Million OP-Masken sollen u.a. in den oö. Spitälern zum Einsatz kommen. Am Montag wird eine zweite Maschine mit ähnlichen Produkten im selben Umfang an Bord in Linz ankommen.