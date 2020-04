Österreich-Radrundfahrt beginnt nicht Ende Juni .

Aufgrund des Verbotes aller öffentlichen Veranstaltungen bis zumindest Ende Juni wird die Österreich-Radrundfahrt nicht wie geplant am 27. Juni beginnen. Das bestätigte ÖRV-Vizepräsident Gerald Pototschnig am Montag. Eine Absage sei noch nicht ausgesprochen, denn man überlege Alternativen wie die Nachtragung später im Jahr. Eine Entscheidung darüber werde am 17. April fallen.