Virologin: Werden Tiroler Variante in Griff bekommen .

Die Innsbrucker Virologin Dorothee von Laer hat sich am Dienstag vorsichtig optimistisch gezeigt, die in Tirol vorkommende Virusvariante B1.1.7-E484K in den Griff zu bekommen. Der Schlüssel dafür liege beim Testen, einer konsequenten Kontaktnachverfolgung, Einhaltung der Quarantäne sowie beim Impfen. Wenn der relative Anteil der Mutation und die Infektionszahlen weiter sinken, könne aus ihrer Sicht Mitte Mai wie geplant geöffnet werden, sagte sie im APA-Gespräch.