Ski-Ass Schmidhofer spürt noch Covid-Folgen .

Die Corona-Nachwehen beschäftigen Österreichs Ski-Damen auch vor dem verspäteten Speed-Auftakt in Val d'Isere an diesem Wochenende. Nicole Schmidhofer berichtete am Donnerstagabend von gelegentlichen Kopfschmerzen. "Es ist dann fast so wie bei einer Gehirnerschütterung, dass mich der Schnee oder die Sonne extrem blendet. Das ist unangenehm, aber zum Skifahren geht's. Ich hoffe, dass diese Woche Ruhe ist."