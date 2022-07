Corona-Pandemie 12.529 Neuinfektionen sind höchster Wert seit Anfang April

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

14 Prozent der PCR-Tests positiv Foto: APA/AFP/Centers for Disease Control and Prevention

I n 24 Stunden sind in Österreich 12.529 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden (Stand Mittwoch 9.30 Uhr). Das sind etwas mehr als Mitte vergangener Woche und der höchste Wert seit 14.085 Fällen am 8. April. Elf Covid-Tote kamen innerhalb eines Tages hinzu. Im Krankenhaus liegen 958 Personen, 24 weniger als am Vortag, aber 102 mehr als vor einer Woche. 58 Betroffene werden auf Intensivstationen betreut, plus zwei zum Dienstag und elf mehr zur Vorwoche.