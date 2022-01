8.853 neue Corona-Fälle am Dreikönigstag in Österreich

Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Donnerstag nunmehr auch bereits 424,8 Fälle auf 100.000 Einwohner, nach 361,8 am Mittwoch. Somit gibt es mit Stand Donnerstag in Österreich 51.364 aktive Fälle, um 6.374 mehr als am Tag zuvor. Seit Pandemiebeginn waren es 1.312.939 bestätigte Infektionen.

Angestiegen ist auch wieder die Zahl der Covid-Toten - 21 Todesfälle gab es seit Mittwoch zu beklagen, im Sieben-Tage-Schnitt waren es täglich 17,4. In den vergangenen sieben Tagen wurden insgesamt 122 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Insgesamt hat die Pandemie bisher 13.823 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind mittlerweile 154,7 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Im Krankenhaus befanden sich laut den Daten der Gesundheitsbehörden 971 Personen, um 39 weniger als noch am Mittwoch. 295 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank seit Mittwoch um 14 und ist innerhalb einer Woche um 50 Patientinnen und Patienten zurückgegangen.

Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 1.247.752 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 2.458 als wieder gesund.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 517.073 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren 396.502 aussagekräftige PCR-Tests. Alles in allem steht man nun bei 161.364.583 durchgeführten Corona-Tests. Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 2,2 Prozent. Dieser 24-Stunden-Wert liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche, durchschnittlich waren 1,5 Prozent der PCR-Tests positiv.