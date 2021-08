Forderungen nach neuer Impfkampagne werden laut .

Angesichts des stockenden Impffortschritts in Österreich werden Forderungen nach einer neuen Impfkampagne laut. Die Virologin Dorothee Von Laer hat am Wochenende vor einem neuerlichen Lockdown im Herbst gewarnt und Bundespräsident Alexander Van der Bellen rief in einer Videobotschaft zur Impfung auf.