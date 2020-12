Lehrer-Massentests starten in sechs Bundesländern .

In Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, der Steiermark, Kärnten und Salzburg starten am Samstag die Corona-Massentestungen für Lehr- und Kindergartenpersonal - wobei aufgrund falsch vergebener Termine zum Teil schon am Freitag vorgetestet wurde.