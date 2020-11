Massentests in Tirol & Vorarlberg schon Anfang Dezember .

Vorarlberg und Tirol werden erste Corona-Massentest in der Bevölkerung schon am ersten Dezember-Wochenende (4. bis 6.) durchführen. Das gab Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach dem Ministerrat am Mittwoch bekannt.