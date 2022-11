"Tu felix Austria impfe!" als neue Impfkampagne

Werbung

"Tu felix Austria impfe!", heißt es in der neuen Kampagne - oder: "Ich schau Dir in den Impfpass Kleines!" bzw. in Anlehnung an Wiens Ex-Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ): "Am Dienstag z'Mittag bin i scho aufg'frischt!", teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Von 2. bis 10. Dezember findet zudem eine Covid-Impf- und Medikamenten-Beratung bei Ärzten und Apothekern statt.

"Wir möchten das Thema mit einem Lächeln verbinden, das in den vergangenen Jahren durch schwierige Diskussionen negativ besetzt war", erläuterte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) in einer Aussendung. Die bis Weihnachten laufende Kampagne wird über Fernsehen, Radio, Print, Online und über Social-Media-Kanäle ausgespielt. Konzipiert wurde sie durch die Kreativagentur BBDO Wien in Zusammenarbeit mit rosenberg gp, umgesetzt von der Geschäftsstelle GECKO im Bundeskanzleramt gemeinsam mit dem Kommunikationsteam im Gesundheitsministerium.

In den österreichischen Arztpraxen und Apotheken werden in den kommenden Wochen Informationsfolder aufliegen, auch zu anderen wichtigen Auffrischungsimpfungen. Auch alle 6.000 Schulen im Land haben Info-Folder und Plakate und das Angebot eines Infoabends mit einer Ärztin bzw. einem Arzt erhalten. "Es ist wichtig, mit den Menschen direkt ins Gespräch zu kommen und ihre Fragen individuell zu beantworten", betonte Rauch.