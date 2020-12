Weltweit über 72 Mio. Infizierte und 1,6 Mio. Tote .

Weltweit haben sich über 72,26 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind 1,628 Millionen, wie eine in der Nacht auf Mittwoch veröffentlichte Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit mehr als 16,4 Millionen Infektionen und rund 301.000 Todesfällen. Auf der Erde leben rund 7,8 Milliarden Menschen, in den USA knapp 330 Millionen.