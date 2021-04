Demnächst Entscheidung über Lockdown-Maßnahmen in Wien .

In Wien haben am Dienstag die Beratungen über das weitere Vorgehen in Sachen Corona-Lockdown begonnen. Seit 10.00 Uhr berät sich Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) via Videokonferenz mit Fachleuten aus dem Gesundheits- bzw. Spitalsbereich. Die Entscheidung wird der Stadtchef um 13.00 Uhr in einer Pressekonferenz verkünden. Bis 2. Mai gilt in Wien noch ein strenger Lockdown, der zu Ostern verhängt wurde.